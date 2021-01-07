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Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar’ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 07.01.2021, 12:12
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Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar’ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu Hanife Büşra Konyar (17), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konyar’ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınması için evinin önüne getirildi. Genç kızın anne ve babası, ablası, sınıf arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Anne Nakşiye Konyar, kızının tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Kardeşini acı olayda kaybeden abla Esma Konyar’da "Bizi ayırmayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Konyar ise metanetini korumaya çalıştı. Göz yaşları arasında helallik alınmasının ardından cenazesi şehir mezarlığında getirildi. Cenaze namazı kılınmadan önce Müftülük Vaizi Duran Ali Durupınar havaya ateş açılmaması çağrısında bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrasında genç kızın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Karagöl’den gelişi güzel silah atılmasın çağrısı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Kargöl, düğünlerde, sevinçli günlerde, bayramlarda gelişi güzel silah atılmaması çağrısında bulundu. Yakinen tanıdığı gencecik bir lise öğrencisini toprağa vermemenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Başkan Karagöl, "Bu olay ibret olsun, bu tür hadiseler bitsin. Silah atacak kişiler poligonlarda atsın. Sevinç için eğlence için silah kullanılmasın. Buradan Türkiye’ye bu mesajı vermek istiyorum. İnşallah bu son olur, başka olaylar yaşanmaz diye umut ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Genç kızın sınıf arkadaşı Tuba Karadağ, olayın şokunu halen atlatamadıkların söyledi. Arkadaşının ölüm haberi ile yıkıldıklarını ifade eden Karadağ, "Ailesine rabbim sabır versin Mekanı cennet olsun. Çok iyi dersleri vardı, notları güzeldi. Sıkıca derslerine bağlanıyordu. Onunda iyi bir geleceği olurdu ama zamanı buraya kadarmış" diye konuştu.

"Yaşamayı öğretirken öldürdün beni"

Erbaa Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar’dan geriye 2019 yılında düzenlenen şiir programında çekilmiş olan video görüntüleri kaldı. Programda Zeki Müren’in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın "yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar yer aldı.

Kuzeniyle yolda yürürken başına yorgun mermi isabet etti

Erbaa Hükümet Caddesi’nde 31 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olay; Lisesi öğrencisi Hanife Büşra Konyar alışverişten evine dönerken meydana geldi. Kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada kaldırımda aniden yere yığılan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Bayıldı sanılan genç kızın tomografisinde acı tablo ile karşılaşıldı. Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından genç kız ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hafta sonu yapılan ameliyatta genç kızın başındaki mermi çekirdeği çıkartılamadı. Konyar, yoğun bakımda 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Mermi çekirdeği katil zanlısını belirleyecek

Hanife Büşra Konyar’ın cenazesi üniversite hastanesinden otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Konyar’ın başındaki mermi çekirdeği otopside çıkartılarak balistik inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildi.

Olayın zanlısı cezaevinde

Yaşanan üzücü olayın ardından polis ekipleri merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede çalışma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateş açıldığını belirleyen polis ekipleri MOBESE kameralarını inceleyerek şüpheli Ö.K.’yı gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını kabul eden şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.
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