Basın İlan Kurumu’ndan açıklama

Basın İlan Kurumu’ndan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Açıklamada, bir gazetede ’Yargının kusur bulmadığı yazı ve haber için Basın İlan Kurumu ceza kesti’ şeklinde haber yayınlandığı belirtilerek, ’’Kurumumuz Yönetim Kurulunun 22 Eylül 2020 tarihli toplantısında, gazetede bir haberin Basın Ahlak Esaslarını ihlali nedeniyle gazetenin resmi ilan ve reklamlarının 4 gün süre ile kesilmesine karar verilmiştir. Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan tüm müeyyide kararlarına karşı yargı yolu açık olup gazetelerin itirazları neticesinde mahkemeye intikal eden dosyalar mahkemenin kesin kararına müteakip uygulanmaktadır. Gazete söz konusu müeyyide kararı üzerine İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurmuş olup anılan mahkemenin 31 Aralık 2020 tarihli kararı ile gazetenin itirazı kesin olarak reddedilmiştir. Böylece Kurumumuzun tesis etmiş olduğu müeyyide işlemi hukuka uygun bulunarak kesinleşmiş, bu aşamaya kadar söz konusu karar Kurumumuzca uygulanmamış olup yargı kararının tebliği ile birlikte işleme konulmuştur. Haberde bahsi geçen ve Kurumumuz ile mahkemeye sunulan savunmalarda hiçbir şekilde anılmayan tazminat davası ile Kurumumuzun Basın Ahlak Esasları dolayısıyla tesis ettiği müeyyide kararının mahkemece hakem sıfatıyla incelenmesinin hukuki esasları farklıdır. Kurumumuz 4 gün süre ile ilan kesme cezasını içeren müeyyide kararını İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kesin kararı üzerine uygulamıştır. Bütün bu gerçekler ve İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ortada iken söz konusu yalan haber ile Kurumumuzun hukuksuz müeyyide uyguladığı izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Bu çarpıtma haberle ilgili Kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır’’ denildi.

Diğer yandan, bir başka gazetede “74 günlük ağır ceza” haberiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuz Genel Müdürlüğünce gazeteye 74 günlük bir müeyyide kararı alındığına veya böyle bir kararın uygulanacağına dair herhangi bir yazı gönderilmemiştir.

195 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesi uyarınca, Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan tüm müeyyide kararlarına karşı yargı yolu açık olup gazetelerin itirazları neticesinde mahkemeye intikal eden dosyalar mahkemenin kesin kararına müteakip uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulumuz 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda, resmi ilan ve reklamlarının 35 gün süreyle kesilmesine karar vermiştir. Söz konusu karar gazete tarafından mahkemeye taşınmış, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de 18 Haziran 2020 tarihli kararıyla gazetenin itirazını kesin olarak reddetmiştir. Mahkeme kararıyla kesinleşen 35 günlük müeyyidenin 23 günlük kısmının Eylül/2021 ayında 12 günlük kısmının ise Ekim/2021 ayında uygulanacağı gazeteye bildirilmiştir. Gönderilen uygulama yazısı 35 günlük müeyyideye ilişkindir. Gazeteye 74 günlük müeyyideye dair herhangi bir yazı gönderilmemiş olup köşe yazısında

geçen bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 195 sayılı Kanun gazetelerin Basın Ahlak Esaslarına riayet edip etmedikleri hususundaki inceleme yapma görevini Kurumumuza vermiştir’’ denildi.