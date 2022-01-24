Basın Ekspres Yolu’ndaki trafik havadan görüntülendi

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise yoğun kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Basın Ekspres Yolu’nda ise kar yağışı nedeniyle durma noktasına gelen trafik drone ile görüntülendi. Görüntülerde araçların güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.