Basın camiasından Muharrem Sarıkaya’ya tepki

Basın camiasının birçok dernek grupları Muharrem Sarıkaya’yı kınadıklarını açıklayarak, “Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz” dedi.

Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Muharrem Sarıkaya’yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını bertikleri bir yazılı basın açıklaması yaptılar.

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz.

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı.

Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”