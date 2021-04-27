Başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası oluyor

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte başta kırsal kesimler olmak üzere cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan atların sayısında da artış yaşandı.

Gazipaşa mahallesinde başıboş gezen atlar araç sürücülerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda gezen başıboş atların sayısı da arttı. Trafikte birçok kazaya neden olan atlar, mahallede yer alan yolları kullanmak zorunda kalan sürücüleri tedirgin ediyor. Vatandaşlar başıboş atların toplanması veya sahiplerinin bulunup cezalandırılması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.