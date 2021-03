Başdeğirmen: “Her türlü fikre ve projeye açığız”

Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bir başkan veya ekibim olarak ‘her şeyi biz biliyoruz, her şeyi biz yaparız’ demiyoruz, her türlü fikre, projeye açığız. Yeter ki, toplumun büyük kısmının o projelerden istifade edebileceğini görelim” dedi.

Isparta’da genç jenerasyon olarak dernek kurduklarını dile getiren IDGEP Dernek Başkanı Nazmi Esen, “Resmi bir yapıya kavuştuk. Yönetim kurulu üyelerimizle başkanımızı ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulunduk. Belediyemizin ve başkanımızın çok güzel çalışmaları var, yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Bizde belediyemizle gerekli çalışmalarda paydaş olarak dernek olarak her zaman çalışmak isteriz. Bizleri kabul ettiği için başkanımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve kurulan derneğin Isparta’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tip çalışmaların şehre ne gibi katkılar sağladığını yakından bilen bir kişi olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Yapılan bu çalışmayla Isparta’daki ivmenin nasıl değiştiğini, işadamlarımızla ortaya çıkan güzel projelerin sonuçlarını gören birisiyim. Önemli olan sizlerin yeni projelerle Isparta’mıza yön verebilmeniz. Bizler sizlere her zaman açığız. Bu tür dernekler bizlere çok faydalı oluyor. Sizler yeni kuruldunuz, bundan sonraki çalışmalarınızla bizlere yapılması gerekenleri, Isparta’daki yeni gelişmeleri, vatandaşlarımızın daha rahat edebileceğini düşündüğünüz çalışmaları bizlerle paylaşırsanız bizlerde kendimize yol çizeriz. Biz tek başımıza bir başkan olarak veya ekibim olarak ‘her şeyi biz biliyoruz, her şeyi biz yaparız’ demiyoruz, her türlü fikre, projeye açığız. Yeter ki, toplumun büyük kısmının o projelerden istifade edebileceğini görelim” şeklinde konuştu.

Dernek çalışmalarında kendilerine düşen her türlü konuda desteğe hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belediye olarak, sizlerin yapmak istediğiniz çalışmaların yanında oluruz. Isparta’da yeni kurulan, yeni yeşeren bir derneksiniz. Bu tür kurulan derneklerin her zaman Isparta’ya bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Zamanla belki değişik illere de bu çalışmalar gidecek, oluşumlar kuracaksınız, belki de bir federasyon olursunuz. Isparta’dan çıkmış bir derneğin, federasyon olarak ülkeye yayılması kadar güzel bir marka yoktur. Marka sadece üretilen ürünlerle değil, bu tür çıkışlarla da olur” görüşlerinde bulunurken, derneğin ilçelerde, diğer illerde yaygınlaşması için de gerekli desteği verebileceğini aktardı.