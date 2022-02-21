Başarılı tv sunucusu yeni programı için start verdi

Televizyon sunucusu Tuba Kavak, yeni programı için çalışmalara başladıklarının, gençlere hitap eden bir program hazırladıklarını bildirdi. “Başarılı iş adamları ve kadınları programımızda konuk edeceğiz” diyerek yapacağı programla ilgili bilgiler de veren Tuba Kavak, eğlenip solan umutları yeşerteceklerini ifade etti.

Yeni programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sunucu Tuba Kavak, “Biliyorsunuz, gündüz kuşağında insanların psikolojisini bozan programlar var. Bu durum, gençlere örnek olmamız yerine onların çeşitli sorunlarla baş başa kalmasına neden oluyor. Açıkçası yeni programımla bu algıyı değiştirmek ve gençlere örnek olacak çalışmalarda bulunmak istiyorum. Temel olarak başarılı iş adamları ve kadınları programımızda konuk edeceğimizi ifade edebilirim. Başarısıyla ön plana çıkmış insanların hayatlarını ekranlardan vereceğiz ve gençlere bir umut olacağız” ifadelerinde bulundu.

“Başarılı iş adamlarını ve iş kadınlarını programımızda konuk edeceğiz”

Umutsuzluk içerisine düşmüş gençlere umut olmak istediklerini belirten Tuba Kavak “Ülkemizde başarılarıyla ön plana çıkmış iş insanları bulunuyor. Bulundukları alanda başarılı olabilmek için yoğun çalışma sergiledikleri için örnek hayat hikayelerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Başarıya ancak çok isteyerek ve emek vererek ulaşılabilir. Bu nedenle programımızla, gençlere bu konuda örnek olmak ve istediklerinde başarıya ulaşabileceklerini gençlerimize anlatmak istiyoruz” dedi.

“Gençlere örnek olmamız gerekiyor”

Gençlerin ne kadar önemli olduğunu da vurgulayan başarılı sunucu “Biliyorsunuz, şu anda gündüz kuşağında gençlere örnek olacak programlar maalesef bulunmuyor. Bu nedenle gençlerimizin psikolojisi bozuluyor. Bunun yanı sıra kadınlarımızın da istedikleri hayat yaşantısından, bu programlar nedeniyle uzaklaştıklarını görüyoruz. Ekranlara gelen programların kalitesi arttıkça bu durum da değişecektir. Bu nedenle bizler, yaptığımız program ile gençlerimize ve kadınlarımıza örnek olmak istiyoruz” sözleri ile ekran karşısındaki gençlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Hem eğleneceğiz hem de solan umutları yeşerteceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Kavak, “Aslında hem eğleneceğiz hem de solan umutları yeşerteceğiz. Bunun bizim temel hedefimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alanında başarı elde etmiş iş insanlarımızın hayatlarını ekranlara taşımak istiyoruz. Bu hayat hikayelerinin örnek olması temel hedefimiz. Bu nedenle çok farklı ve ilgi çeken bir formata sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Yapacağımız programla başarıyı hedefleyen insan sayısını arttırmayı umut ediyoruz” şeklindeki sözlerle açıklamalarını sonlandırdı.