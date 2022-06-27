Başakşehirliler koku tasarım atölyesinde doğal parfüm üretti

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşehirli kadınlar için son dönemde artan doğal yaşam hareketliliğine katkı sağlayacak bir atölye düzenledi. Başakşehirli kadınlar, uzman eşliğinde doğal ürünlerden kendi kokularını üretti.

Başakşehir Belediyesi, geçmişi antik Mısır’a dayanan ve günümüze kadar uzanan parfümün serüvenini atölye çalışmasına taşıdı. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşehirli kadınlar için doğal ürünlerden koku üretme atölyesi gerçekleştirdi. BAKMER’in Sular Vadisi’ndeki merkezinde düzenlenen doğal ürünlerle koku atölyesine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun eşi Kübra Kartoğlu da katıldı.

Elde edilen yağlar bitkinin ruhunu taşıyor

Gün boyu süren atölyeye büyük ilgi gösteren Başakşehirli kadınlar, doğru karışımlarla koku elde ederek hem kendilerinin hem de çevre sağlığına katkıda bulundu. Katılımcılarla tecrübelerini paylaşan yüksek kimya mühendisi Merve Çetin, “Hazırladığımız aromaterapi karışımlarını, bir sabit yağ içerisinde uçucu yağı çözerek yapıyoruz. Uçucu yağlar, bitkilerin kokulu kısımlarından elde ediliyor. Bu bitkinin kendisini savunma mekanizması” değerlendirmesinde bulundu.

Elde edilen yağın bitkinin ruhunu taşıdığına işaret eden Çetin, “Bu bir bitkinin kökü, yaprağı, çiçeği hatta bir ağacın reçinesi de olabilir. Bu kısımlardan elde ettiğimiz yağlar bitkilerin özünü, ruhunu taşıyor. Gül, yasemin, biberiye gibi bitkiler kullanılıyor. Her ne kadar doğal olsa da bu yağların içerisinde çok fazla miktarda bitki özü var. Etkisi çok yüksek olduğu için uçucu yağları direk vücudumuza uygulamıyoruz. Miktarları doğru kullandığımız zaman sorun yaşamayız. Her şey dozunda güzel” diye konuştu.