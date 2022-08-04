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Başakşehirli kadınlar Makrome Atölyesi’nde buluştu

Bireysel gelişim ve üretime destek sağlamak için harekete geçen Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öncülüğünde ilçedeki kadınlar için Makrome Atölyesi düzenledi.

Genel 04.08.2022, 17:48
Başakşehirli kadınlar Makrome Atölyesi’nde buluştu

Bireysel gelişim ve üretime destek sağlamak için harekete geçen Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öncülüğünde ilçedeki kadınlar için Makrome Atölyesi düzenledi.

Başakşehir Belediyesi, tüketen değil üreten Başakşehir için kişisel gelişim eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öncülüğünde Sular Vadisi’nde düzenlenen Makrome Atölyesi’nde Başakşehirli kadınlar, hediyelik eşyadan evlerinin dekorasyonuna kadar çalışmalar yaptı.

Yapılan çalışmalar ile geri dönüşüme de destek sağlanıyor. Evde kullanılmayan veya kırık aynalardan, kavanoz gibi eşyalar makrome ile süslenerek yeniden kullanılıyor. Makrome, düğümleme (dokuma veya örgü yerine) teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil şeklidir. Makromenin atılan düğümleri kare veya resif düğümüdür.

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