Başakşehirli kadınlar girişimcilik yolunda ilerliyor

Başakşehir Belediyesi, kadınların iş gücünde daha aktif bir rol üstlenmesi adına Girişimci Kadın Akademisi’ni hayata geçirdi. Başkan Yasin Kartoğlu, Başakşehirli kadınları eğitimlere katılmaya ve hayallerine giden yolda basamakları birlikte çıkmaya davet etti.

Başakşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik eğitim modelleriyle ilçe sakinlerinin hayatına değer katıyor. Özellikle Başakşehirli kadınlara yönelik hayata geçirilen eğitim ve istihdam odaklı örnek projeler dikkat çekiyor. O projelerden biri olan ve Başakşehirli kadınlara özel hazırlanan Girişimci Kadın Akademisi’nin detaylarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu anlattı.

“Yeni başarı hikâyeleri yazacağız”

Başakşehirli kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları için var güçleriyle çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Girişimci Kadın Akademisi’nde ilk dönem eğitimlerimize başladık. Her bir girişimci kadınımızla yeni başarı hikâyeleri yazacağımıza yürekten inanıyorum. Başakşehirli kadınlarımızı sosyal hayata tam donanımlı hale getireceğiz. Eğitim müfredatımızı da ona göre hazırladık. Swot analizi nedir, takım çalışması nasıl yapılır, e-ticaretin püf noktaları nelerdir, markalaşma ve marka yönetimi nedir gibi birçok konuda eğitim vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Basamakları birlikte çıkalım”

Akademide kişisel gelişim üzerine eğitimlerin de verileceğini belirten Başkan Kartoğlu, “İkna teknikleri, pazarlamada alıcı beklentileri ve müşteri deneyimleri gibi eğitimlerimiz de Başakşehirli kadınlarımızı bekliyor. Biz biliyoruz ki, kadın isterse her şeyin en iyisini ve en güzelini yapar. Eğitimlerimiz sadece bir dönemle sınırlı kalmayacak. Başakşehirli kadınlarımızı eğitimlere katılmaya ve hayallerine giden yolda basamakları birlikte çıkmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.