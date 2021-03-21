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Başakşehirli gençler “Çanakkale Ruhunu” yaşattı

Başakşehir Belediyesi’nin tiyatro ve müzik akademileri öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde duygulandıran bir sahne performansı sergiledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çanakkale ruhunun kaybolmadığını gençlerimiz, 15 Temmuz’da gösterdi. Rabbim sizlere de, bizlere de her daim Çanakkale ruhu taşıyan nesiller bahşetsin” dedi.

Genel 21.03.2021, 10:13
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Başakşehirli gençler “Çanakkale Ruhunu” yaşattı

Başakşehir Belediyesi’nin tiyatro ve müzik akademileri öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde duygulandıran bir sahne performansı sergiledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çanakkale ruhunun kaybolmadığını gençlerimiz, 15 Temmuz’da gösterdi. Rabbim sizlere de, bizlere de her daim Çanakkale ruhu taşıyan nesiller bahşetsin” dedi.

Başakşehir Belediyesi, “Bir Destandır Çanakkale” diyerek tiyatro ve müzik akademileri öğrencileriyle birlikte anlamlı bir programa imza attı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencilerini sahne performansı ve Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerilerinin seslendirdiği türküler, konukları duygulandırdı.

“Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”

Başakşehirli öğrencilerin duygulandıran ve gururlandıran sahne performansı öncesinde konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çanakkale Zaferi’mizin 106’ncı yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar vatanı için, milleti için, bayrağı için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale ruhu taşıyan nesiller nasip olsun”

Çanakkale ruhunu taşıyan gençlerin bu ülke için her daim ayakta olduklarını hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Çanakkale ruhunun kaybolmadığını gençlerimiz 15 Temmuz’da gösterdi. Kıydığım nikahlarda her zaman şu duayı yapıyorum; Rabbim sizlere Çanakkale ruhu taşıyan nesiller versin. Sizin için de aynı duayı yapmak istiyorum. Rabbim sizlere de, bizlere de her daim Çanakkale ruhu taşıyan nesiller bahşetsin diyorum.” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir’in üreten gençleri gurur kaynağımız”

Başakşehir’in üreten gençleri ile gurur duyduğunu belirten Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Bugünün benim için önemli bir tarafı da Başakşehir’de üreten bir gençliğin olması. Başakşehir gençliği, böyle bir gençlik. Başakşehir’in üreten gençlerinin eserleri benim için çok büyük bir mutluluk. Sadece müzik ve tiyatroda değil teknolojiden spora kadar tüm alanlarda Başakşehir gençliği hep üretecek ve ben bir büyükleri olarak, ağabeyleri olarak elimden geldiğince yanlarında olacağım.”
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