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Başakşehirli çevreci 50 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Başakşehirli çevre gönüllüsü Murat Kansu, hayatını geri dönüşüme adadı. Her atığın çöp olmadığını söyleyen 68 yaşındaki Kansu, 2013 yılından bu yana 50 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Genel 11.01.2022, 11:52
Başakşehirli çevreci 50 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Başakşehirli çevre gönüllüsü Murat Kansu, hayatını geri dönüşüme adadı. Her atığın çöp olmadığını söyleyen 68 yaşındaki Kansu, 2013 yılından bu yana 50 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, çevre gönüllüleriyle de farkındalık oluşturuyor. 2013 yılından bu yana Başakşehir’de ikamet eden 68 yaşındaki Murat Kansu, ömrünü çevreyi korumaya ve geri dönüşüme adadı. Geri dönüşüm alanında gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışan Kansu, sıfır atık bilincine örnek oluşturan geri dönüşüm hikayesini anlattı.

“Hayatımı geri dönüşüme adadım”

Gemi makineleri işletme mühendisi olarak 1994 yılına kadar görev yaptığını ifade eden Kansu, “Geri dönüşüm bilinci gemilerde görev aldığım sürede oluştu. Uzun yıllar gemilerde görev aldıktan sonra 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladım. Burada, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önleme, kıyı ve plaj temizleme alanlarında görev aldım. Emekli olduktan sonra hayatımı tamamen geri dönüşüme adadım. Çevre hassasiyetimden dolayı gönüllü olarak geri dönüşüm malzemelerini toplamaya başladım” dedi.

“İlk işim belediyeye gitmek oldu”

Evlerden çıkan her atığın çöp olmadığına dikkat çeken Kansu, “Geri dönüşüm bilincini artırmak ve ekonomimize katkı sağlamak için site başkanı seçildiğim an, ilk işim Başakşehir Belediyesi’ne gitmek oldu. Burada yetkili kişilerle geri dönüşüm alanında sözleşme imzaladım. Yapılan sözleşmenin ardından görevli olduğum sitenin her katına geri dönüşüm kutuları konuldu. Geri dönüşüm, atık yağ ve pil üniteleri da getirildi” diye konuştu.

“8 yılda 50 ton atık topladım”

Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde geri dönüşüm malzemeleri toplamaya başladığını söyleyen Kansu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her gün düzenli olarak site bloklarını dolaşıyorum. Geri dönüşüm kutularını tek tek kontrol ediyor, toplanan malzemelerini sitenin alt katında bulunan arşiv kısmına indiriyorum. Burada, malzemeleri tek tek ayrıştırıyorum. Ayrıştırma işlemini tamamlandıktan sonra, geri dönüşüm aracını arıyor ve ayrıştırdığım malzemeleri yetkililere teslim ediyorum. Ayda en az 500 kilo geri dönüşüm malzemesi topluyorum. Bu zamana kadar toplamda 50 ton geri dönüşüm malzemesi topladım. Allah bana ömür verdikçe, elim ayağım tuttukça bu işi yapmaya devam edeceğim.”

Çevre gönüllüsü Murat Kansu’ya yapmış olduğu geri dönüşüm çalışmalarından dolayı Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bekir Dilekçi tarafından plaket verildi.

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