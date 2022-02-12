Başakşehir’in her noktasına hızlı ve kolay ulaşım

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki her noktayı rahat, hızlı ve güvenli ulaşımla buluşturmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan Şahintepe yolu ile birlikte mesafeler kısalırken Toptancılar Hali, Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi ile Bahçeşehir’e ulaşım daha pratik hale geldi.

Başakşehir Belediyesi, ulaşımı rahat ve hızlı hale getirmek için ilçe genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yol yapım çalışmaları ile ilçeye alternatif güzergâhlar kazandırılıyor. Şahintepe Mahallesi’nde kısa süre içerisinde yapımı tamamlanan Şahintepe Yolu ile ilçe genelindeki birçok noktaya, daha kolay ve hızlı ulaşım imkânı sağlandı.

Şehir içi ulaşımda stratejik bir öneme sahip

Şehir içi ulaşımda stratejik bir öneme sahip Şahintepe Yolu ile Başakşehir’deki birçok nokta arasındaki seyahat süreleri dakikalara indi. Başakşehirliler, yeni yol sayesinde Gökdemir Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanarak Bahçeşehir’e çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Şahintepe Yolu, Başakşehir Belediyesi tarafından ekim ayında hizmete açılan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’ne ulaşımı da kolaylaştırdı.

Başakşehir’e çevre dostu bir bisiklet yolu daha

Proje kapsamında temiz enerjiyi destekleyen bisiklet yolu da yapıldı. Bin 800 metre uzunluğundaki çevre dostu bisiklet yolu ile Başakşehirliler, sporun ve mutluluğun keyfini sürmeye başladı.