Başakşehir’de yenilikçi fikirler 9’uncu kez ödüllerine kavuştu

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda teknolojiye yön verecek yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu. Ödül töreninde düzenlenen dron gösterileri adeta nefeslerin kesilmesine neden oldu.

Teknoloji ve inovasyonun şehri Başakşehir’de yenilikçi projeler dokuzuncu kez yarıştı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Salonu’nda düzenlenen 9. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’na katılım yoğun oldu. Ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öğe, STK temsilcileri, yarışmacılar ve aileleri de katıldı. Törenin sunuculuğunu ise shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan üstlendi.

“Avrupa’da tarih yazdık”

Yarışmanın bu yıl daha anlamlı ve heyecanlı olduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak ülkemizin milli teknoloji hamlesine öncülük yapmanın yanı sıra tarihi bir başarının altına imza attık. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ve Madrid, Marsilya, Varşova gibi şehirlerin yer aldığı Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri Yarışması’nda finale kalan ilk ilçe olduk. Aynı zamanda ülkemizde bu başarıyı yakalayan ilk belediye olmanın mutluluğu ve haklı gururunu da hep birlikte yaşadık. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışmamız da bu çalışmamızın, bu gayretimizin en önemli köşe taşlarından biri. Yarışmamızı 2014’ten bu yana aralıksız düzenliyoruz. Her yıl artan bir ilgiyle büyüyoruz. Bununla birlikte yarışmamızda başvuru sayısı rekorumuzu da her yıl kırmaya devam ediyoruz. Yenilikçi fikirlerin katıldığı yarışmamıza 750 proje ile başvuru yapıldı. Bu konuda yenilikçi projelere elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi özellikle söylemek istiyorum. Yeter ki gençlerimiz, girişimcilerimiz buradayız desin. Kendilerine her anlamda destek olmaya hazırız.” İfadelerini kullandı.

“Nefes kesen dron gösterilerinin ardından ödülleri aldılar”

4 kategoride dereceye giren projelerin sahipleri, ödüllerini yapılan dron gösterilerinin ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Ortaokul kategorisinde yarışmaya “Aquaponik Robotik Dikey Tarım (ARDİTA)” projesiyle katılan Can Sırasöğüt birincilik ödülüne laik görüldü. “Bubble Pet” projesiyle Yunus Emre Ece ikinci olurken, “Oksiüreteç” projesiyle Zeynep Mihrimah Şahin, DefneYalçın ve Fatih Mehmet Günaydın üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Lise kategorisinde Mustafa Akay, Arkad Divan Dinler, Ali Kerem Ergen, Arda Kaplan ve Yaren Lal hazırladıkları “Enjektör İğnesi İmhaCihazı/ Needle Destroyer” projesiyle birinci oldu. Hüseyin Eren Arıkan “Zeytin Dal Kanserinin Evrelerinin Görüntü İşleme ile Teşhisi ve BacillusSubtilis Tedavisi” projesiyle ikinci, Ahmet MithatToksa, Talha Metin ve Oğuzhan Tarhan “Kutu kanat(boxwings) Tunga-İHA” projesiyle üçüncü oldu.

Üniversite kategorisinde ise geliştirdikleri “GokidoSmartcane” projesiyle Mehmet Şahin, LeonelAkanjiAkanji, Erva Satır ve Koray Karadağ birincilik ödülüne laik görüldü. “Gıda Kaybını Önleyen Gıda Güvenlik ve Yönetim Sistemi” projesiyle Selçuk Uğurlu, Berat Kara, Yiğit Serin ve Sueda Atılgan ikinci olurken, “Kanserin Evre 0’da Yapay Zeka ile Tespiti” projesiyle Tolga Çorbacı ve Arife Demirci üçüncülük ödülüne layık görüldü.

“750 başvuru ile rekor kırıldı”

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatı kolaylaştıran yenilikçi fikirlerin yer aldığı yarışma ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlileri olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmaya Türkiye’nin 55 şehrin ile yurtdışından girişimciler, 750 projeyle katılım sağlandı. Yarışmada dereceye girenler ve Vakıf Katılım Özel Ödülü’ne layık görülen toplam 16 projeye 400 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca yarışmanın final aşamasına kalan projeler düzenlenen sergide görücüye çıkarıldı.