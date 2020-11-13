Başakşehir’de perdeler korona virüs tedbirleriyle açılıyor

Başakşehir’de, 10. yılına giren kültür sanat sezonu başlıyor. Kültür sanat merkezlerinde perdeler, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle açılacak. Başakşehir Belediyesi, salon kapasitelerini yüzde 60 oranında azaltırken, online bilet sistemini de devreye aldı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonu etkinlikleri ile Başakşehirli sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Perdelerini açacak olan Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm önlemler alındı.

Kültür sanat etkinliklerinde temassız dönem

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin yayınladığı pandemi kurallarına uygun olarak çalışma yürüttüklerini belirten Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Emin Saraç Kültür Merkezi Koordinatörü Hakan Duman, “İzleyicilerimiz salona girmeden önce ateşleri ölçülecek, ellerini dezenfekte yapmaları istenecek. Yeni sezonda basılı bilet sistemini sonlandırdık” dedi. Kültür sanat etkinliklerinde bilet temininin online sistem üzerinden yapılacağının altını çizen Duman, “Biletleri www.basaksehirkultursanat.org internet sitesi üzerinden HES koduyla elektronik biletlerini alan seyircilerimiz, yine temassız olarak bilet kontrolünden geçecek. Hiçbir şekilde gişede kâğıt bilet satımı yapılmayacak. Seyirciler salona girdiği andan itibaren tüm tedbirleri ve talimatları astığımız bilgilendirme afişlerini görecek” diye konuştu.

Seyirci sayısı yüzde 60 azaltıldı

Kültür merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı da tüm önlemler alındı. 870 kişi kapasiteli Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi salonuna alınacak seyirci sayısı, korona virüs tedbirleri kapsamında yüzde 60 oranında azaltıldı. Koltuklara uyarı bantları yapıştırılarak izleyiciler arasında bir koltuk boşluk bırakıldı. İhtiyaç olması durumunda izleyicilere yedek maske temini de yapılacak. Oynanacak oyun sayısı ise günde bir olarak sınırlandırıldı. Her oyun öncesi ve sonrasında salon genelinde dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Böylece Başakşehirli sanatseverler, güvenli ve sağlıklı bir ortamda etkinlikleri gönül rahatlığıyla takip edebilecek.

Başakşehir’de yeni sezon birbirinden güzel tiyatro gösterimleri, sohbet ve konserlerle başlayacak. 15 Kasım Uzay yolculuğu, 17 Kasım Mahşer-i Cümbüş, 18 Kasım Fareli Köyün Kavalcısı, 22 Kasım Rengarenk Trafik, 24 Kasım Mavi Kuş, 25 Kasım Zebra Müzikali, 26 Kasım Bahadır Yenişehirlioğlu ile söyleşi, 28 Kasım Ömer Karaoğlu konseri kültür ve sanatseverlerle buluşacak.