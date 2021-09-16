Başakşehir’de öncü fikirler yarıştı

Başakşehir Belediyesi, hayatı kolaylaştıran fikirleri desteklemek için İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Faydalı İş Modelleri Fikir Yarışması düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun çevrimiçi katıldığı yarışmanın kazananı, AYSİ Acil Orman Yangın Söndürme ve Görüntüleme İHA’sı adlı proje oldu. Dereceye giren yarışmacılar, çeşitli ödüllerin yanı sıra İHA-1 ticari pilot eğitimi, Başakşehir Living Lab-DroneTürk İHA alanı kullanımı, teknik destek ve danışmanlık hakkı elde etti.

Teknolojinin şehri Başakşehir, geleceğin teknolojileri için girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de, İnsansız Hava Araçları ile Faydalı İş Modelleri Fikir Yarışması düzenledi. Tarımdan doğal afetlere kadar hayatın birçok noktasında faydalı olabilecek fikirlerin ortaya çıktığı yarışmanın final sunumları ve ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, 14 projenin sunumlarının yapıldığı final programına çevrimiçi katıldı.

“Her şey hayal etmekle başlıyor”

Dün hayalini kurduğumuz teknolojilerin bugün hayatımıza girdiğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Büyük bir hızla değişen dünyada her geçen gün yeni teknolojiler gelişiyor. Dün hayalini kurduğumuz pek çok teknolojinin, bugün hayatımıza girdiğini görüyoruz. İşte buradaki kilit kelime hayal Aslında her şey hayal etmekle başlıyor. İnsanlık tarihine baktığımızda büyük buluşların, büyük icatların bir hayalle başladığını görürüz. Hatta büyük fetihlerin bile başlangıcı bir hayaldir. 21 yaşında İstanbul’u fethederek, bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan Fatih Sultan Mehmet Han, çocukluğunda kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmüştü. Hayallerin gerçek olması için öncelikle çok çalışmak gerekiyor. İnançlı ve azimli olmak, planlı olmak gerekiyor. Bugün, dünyanın hayranlıkla izlediği İHA ve SİHA’larımız, bu inançla, bu gayretle göklerde süzülüyor” şeklinde konuştu.

“Gençlerin fikirleri ticari ürünlere dönüşecek”

İnsanız hava araçlarının savunma sanayi dışında da kullanılmaya başladığına işaret eden Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İHA’ları sadece savunma sanayinde değil, hayatın her alanında görmeye başladık. Eminim ki, çok kısa süre içerisinde, hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler arasında en önde yerini alacaktır. Başakşehir Belediyesi olarak biz de, geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan hava araçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Başakşehir Living Lab’de her ay insansız hava araçlarıyla ilgili eğitim ve etkinlik düzenliyoruz. Bunların dışında, insansız hava araçlarının kullanıma ilişkin gerekli lisansı da veriyoruz. Gençlerimize yeni ufuklar açmak için, yenilikçi fikirlerin katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

“Günlük hayatımızın yeni destekçileri”

Düzenledikleri yarışma ile İHA teknolojisine bir altyapı oluşturmak istediklerini belirten Başkan Kartoğlu, “İnşallah hep birlikte, günlük hayatımıza faydalı modeller geliştirir ve bu ürünleri en kısa sürede milletimizin, devletimizin hizmetine sunarız. Buna yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş fikirleri için İHA yarışması

Yarışma, insansız hava araçları (İHA) ile çevre, lojistik, sağlık, güvenlik, ulaşım, mühendislik, tarım alanlarında yeni iş fikirlerinin geliştirilmesini desteklemek ve teknolojik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Yarışmanın birincisi AYSİ Acil Orman Yangın Söndürme ve Görüntüleme İHA’sı projesiyle Mert İnan oldu. Ejder projesi ile Engin Eralp ikinci olurken, REDRO projesiyle Berkay Vural üçüncülüğü elde etti. İlk üçe giren proje sahipleri, ayrıca İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, Başakşehir LivingLab - DroneTürk İHA alanı kullanımı, teknik destek ve danışmanlık hakkı elde etti.