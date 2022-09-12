Başakşehir’de ilk ders zilini başkan Kartoğlu çaldı

Başakşehir’de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı. Nurettin Topçu İlkokulu’ndaki törende çocukların heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yüzde 90 tekli eğitim sistemiyle eğitimde de öncü ilçeyiz. Çocuklarımızı geleceğimizdir ve onları kaliteli eğitimle yetiştiriyoruz” dedi.

Başakşehir’de ilk ders zili çaldı, yeni eğitim ve öğretim dönemi büyük bir heyecanla başladı. Nurettin Topçu İlkokulu’ndaki törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler, Başakşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm kahramanları Başakgillerle keyifli vakit geçirdi. Folklor gösterilerinin ardından Başkan Kartoğlu, temsili zili çalarak, sınıflarda öğrencilere kitap dağıtımı yaptı.

“Başakşehir eğitimde de öncü”

Başakşehir’de eğitim yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “Her bir çocuğumuzun gelişimi için önemli ve kalıcı adımlar atıyoruz. Çocuklarımız vatanına ve milletine sevdalı, geleceği parlak yetişsin diye tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklar bizim, ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Hayata geçirdiğimiz yeni eğitim yatırımlarımızla birlikte ilçemizdeki tekli eğitim oranımızı yüzde 90’a ulaştı. Bu oran İstanbul genelinde bizi ilk sıralara taşıyor. Bu sayede çocuklarımız daha kaliteli eğitim alma olanağına sahip oluyor” dedi.

“Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanın”

Başakşehirli çocukları Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’ne davet eden Başkan Kartoğlu, “Tüm çocuklarımızı bu harika merkezi keşfetmeye davet ediyorum. Birbirinden güzel teknoloji imkanlarına ulaşabilir, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanabilirsiniz. Eğitimler alıp kişisel gelişimlerinize katkı sağlayabilirsiniz. Velilerimiz de mutlaka bu konuda hassas olsun. Bu imkânlardan sonuna kadar faydalanmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.