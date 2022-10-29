Başakşehir’de ikinci “Ketem” açılıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde hizmete açılacak Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’e ilişkin bilgi verdi. Kanserle mücadelede erken tanının hayati öneme sahip olduğu belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Hastalığın önüne geçmekte KETEM büyük öneme sahip” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, semt poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri ile sağlığın merkezi haline gelen ilçede, kanserle mücadelede hayati öneme sahip Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin sayısı artırılıyor.

“KETEM büyük öneme sahip”

Başakşehirli kadınlara Kayaşehir’de hizmet veren KETEM’in ikinci merkezi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ne açılıyor. Merkezi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Çağımızın en büyük hastalıklarından biri de kanser. Hastalıkla mücadelede erken tanı ve teşhis, hayati öneme sahip. Hastalığın önüne geçmek için çalışma yürüten KETEM’ler büyük öneme sahip. Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet verecek bu merkezlerde, tarama imkânlarından faydalanabilir, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

“Erken tanı hayat kurtarıyor”

Erken tanı ile hastalığın tedavi sürecinin değiştiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Erken tanı ile hastanın tedavi süreci değişecek, ileri seviyedeki tedavi maliyetlerinin de önüne geçilecek. KETEM’lerde yapılan testler ile rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanserinde erken tanı imkânı sağlanacak. Hayati öneme sahip olan bu testleri düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyelim. Kanserde farkındalık oluşturmak için 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki uzmanlarımız eşliğinde komşularımıza ve belediye personelimize seminer düzenledik. Erken teşhis ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk” şeklinde konuştu.