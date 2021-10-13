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Başakşehir’de fiyat artışı ve sağlıksız ürünlere geçit yok

Başakşehirlilerin daha sağlıklı ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için aralıksız çalışan Başakşehir Belediyesi, market ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Genel 13.10.2021, 12:51
Başakşehir’de fiyat artışı ve sağlıksız ürünlere geçit yok

Başakşehirlilerin daha sağlıklı ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için aralıksız çalışan Başakşehir Belediyesi, market ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyat, gramaj ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Başakşehir Belediyesi, son günlerde gündemden düşmeyen fiyat artışlarına karşı denetimleri artırdı. İlçe genelindeki marketler ve fırınlarda denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerdeki fiyat artışı ile reyon ve kasa fiyat değişikliklerinin yanında paketli ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ürünlere ait kayıtlı fiyat bilgileri ile market reyonlarındaki güncel fiyat bilgileri ekipler tarafından karşılaştırdı.

Yapılan kontrollerde olağandışı fiyat artışı tespit edilmesi durumunda, söz konusu işletme hakkında tutanak tutularak Ticaret Bakanlığı’na iletiliyor. Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, serbest rekabet ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olan işletmeler hakkında vatandaşların da Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak şikâyetlerini iletebileceklerini ifade etti.

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