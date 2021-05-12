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Başakşehir’de Filistin’e destek konvoyu

İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı, Filistinlilere destek amacıyla çok sayıda araçla Başakşehir’de konvoy düzenlendi.

Genel 12.05.2021, 23:38
Başakşehir’de Filistin’e destek konvoyu

İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı, Filistinlilere destek amacıyla çok sayıda araçla Başakşehir’de konvoy düzenlendi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkiler sürerken Türkiye’nin birçok noktasında Filistinlilere destek de devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir’de Filistinlilere destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi. Çok sayıda aracın bulunduğu konvoyda ilçe genelinde korna çalarak ilerleyen vatandaşlar, araçlarının camından Türk ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail’i protesto etti.
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