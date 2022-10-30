Başakşehir’de Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Başakşehir’de, Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet coşkusunu ilçe sakinleriyle birlikte yaşayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin evlatları olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşku ve gururla kutladık” dedi.

Cumhuriyet’in 99. yılı Başakşehir’e yakışır şekilde kutlandı. Bahçeşehir Atatürk Tören alanı ve Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası’ndaki tebrikat kabul töreni ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinlerle sürdü. Başakşehir’deki en renkli kutlamalar iki farklı noktada başlayan kortej yürüyüşlerinde yaşandı.

Cumhuriyet coşkusu her yerde

Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Vaditepe önünde bir araya gelen Başakşehirliler, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başkan Yasin Kartoğlu’yla birlikte Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’ne kadar yürüdü. Sokaklara taşan Cumhuriyet coşkusuna evlerindeki ilçe sakinleri de katıldı. Pencere ve balkonlara çıkan Başakşehirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla kortejin coşkusuna ortak oldu. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’ndeki konser ve gösterilerle birlikte program son buldu.

“29 Ekim’i coşku ve gururla kutladık”

Başkan Yasin Kartoğlu ve ilçe sakinleri, yürüyüşün ardından Bahçeşehir Musiki Derneği’nin konserine katıldı. Bahçeşehir Kültür Merkezi’ndeki konserde konuklara hitap eden Başkan Kartoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı, ülkemizin şahlanışına vesile olsun inşallah. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için canlarından geçen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum, saygı ve minnetle yâd ediyorum. Tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin evlatları olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşku ve gururla kutladık. Bu coşkuyu ve gururu, gün boyu süren kutlamalar ve hep birlikte gerçekleştirdiğimiz kortejde yüreğimizde hissettik” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet ortak paydamız”

Cumhuriyet’in milletimizi ortak bir paydada buluşturan en önemli değerlerden biri olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyet, aynı zamanda asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. 29 Ekim 1923’te sadece Cumhuriyet’i ilan etmedik. İrademize pranga vurulamayacağını, kaderimiz üzerinde bizden başka hiç kimsenin müdahil olamayacağını da ilan ettik bir kez daha tüm dünyaya. Cumhuriyet; bizler için özgürlük demektir, hürriyet demektir. Cumhuriyet; bizler için birlik demektir, beraberlik demektir.”