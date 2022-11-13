Başakşehir’de ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı gerçeği aratmadı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan deprem tatbikatı Başakşehir’de gerçeği aratmadı. Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı çerçevesinde düzenlenen tatbikatta yaralı, engelli ve mahsur kalanlar BAŞAKAY ekipleri tarafından kurtarma araçlarıyla tahliye edildi.

Düzce Depremi’nin 23’üncü yıl dönümü çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Çök-Kapan-Tutun tatbikatına Başakşehirliler, büyük bir hassasiyetle katıldı. İlçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kurulan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) tarafından yürütülen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Başakşehirliler 18.57’ye kilitlendi

BAŞAKAY ekiplerinin tatbikat adresi Bahçeşehir’di. Deprem ve tahliye tatbikatı saat 18.57’de siren sesleriyle ve site sakinlerinin ışıklarını yakıp söndürmesiyle başladı. BAŞAKAY ve zabıta ekipleri, tatbikatın yapılacağı bölgeye ambulans, arazöz ve sepetli araç eşliğinde intikal etti.

Mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi

Bir yandan vatandaşların güvenli bir şekilde acil toplanma alanında bir araya gelmesi sağlanırken, diğer yandan yaralı, engelli ve mahsur kalanlar ise ekipler tarafından kurtarma araçlarıyla tahliye edildi. Başakşehirliler, toplanma alanı olarak belirlenen Hoşdere Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Tatbikat sonunda ilçe sakinlerine deprem ve doğal afetlerle ilgili bilgilendirme de yapıldı.