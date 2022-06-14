Başakşehir’de çevre festivali büyük bir coşku ile kutlandı

Başakşehir’de okulların topladığı atıklarla yapılan keşif ve geri dönüşüm malzemeleri belediye tarafından düzenlenen çevre festivalinde sergilendi.

Başakşehir’de, son bir yılda yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, ilçe genelindeki okullarda çeşitli yarışmalar düzenlenmiş, işletme ve sitelerde geri dönüşüm çalışmalarına destek verilmişti. Okullar arasında yapılan çalışmalar bünyesinde, okulların topladığı atıklarla yapılan icat ve geri dönüşüm malzemeleri Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çevre festivalinde sergilendi.

Atık toplama ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren 35 okul ile en çok atık toplayan 5 site ve en çok atık veren 5 işletme yönetimi festival ile ödüllerine kavuştu. Kendisini “Deniz Çöpçüsü” olarak tanımlayan doğa tutkunu sanatçı Şinasi Yelkenci ve Sürpriz kutusu programıyla, çocuklara geri dönüşümü sevdiren oyuncu Lemi Filozof ve birçok vatandaş katıldı. Çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak ve ikramlar alarak doyasıya eğlendi.

“Herkesi çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum”

Çevre Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün Çevre Festivali ve ödül töreni ile çocuklarımızla birlikteyiz. Muhteşem bir atmosfer var burada, çocuklarımız şapkalarını takmış birer çevre gönüllüsü olmuş, hep beraber çevreci olmayı kutluyoruz. Stantlarımız açıldı. Çevre gönüllüsü olan çocuklarımızla, stantlarda çevre ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Başakşehir sıfır atık ve çevre ile ilgili çok güzel sonuçlara ulaştı. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın Başakşehir ile ilgili kullanmış olduğu, ’Başakşehir’de sıfır atık ete kemiğe bürünmüş’ ifadeleri, gerçekten bugün burada düzenlenen festival bu ifadenin bir göstergesi, aynı zamanda sıfır atık başarı belgesini alan ilk belediye olarak ön plana çıkmak bizim için muhteşem bir duygu. Bir yılda topladığımız kağıt atıklarla 531 bin ağacımızı kurtardık, buna benzer birçok sonucu hep birlikte yaşadık. Bundan sonra hepimiz birer çevre gönüllüsüyüz. Herkesi çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Festivale Katılan Ömer Duruk, “Çevre Festivaline geldik, burada bir sürü geri dönüştürülmüş malzeme var, patlamış mısır ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış oyuncaklar var. Eğleniyoruz, çok güzel burası. Patlamış mısır aldık, arkadaşlarımla gösterileri izliyoruz” dedi

Festivalin çok eğlenceli olduğunu söyleyen Zeynep Harun, “Burada çok eğlenceli şeyler var, buraya isteyen herkes gelebilir. Ben pamuk şeker aldım, abur cubur aldım, diş macunu ve fırça aldım. Bir sürü şey aldım burada çok eğleniyoruz çok güzel" ifadelerini kullandı.