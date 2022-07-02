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Başakşehir’de BESYO hazırlık öğrencilerine profesyonel destek

Başakşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)’ya hazırlanan gençlere yönelik belirlenen müfredat çerçevesinde profesyonel olarak beslenme ve diyetisyen hizmeti veriyor.

Genel 02.07.2022, 14:07
Başakşehir’de BESYO hazırlık öğrencilerine profesyonel destek

Başakşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)’ya hazırlanan gençlere yönelik belirlenen müfredat çerçevesinde profesyonel olarak beslenme ve diyetisyen hizmeti veriyor.

Başakşehir’de, BESYO’ya hazırlanan gençlere profesyonel eğitim veriliyor. Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Akademisi’nde gençler, hayalleriyle buluşturuyor. Başarı çıtasının yüzde 100’e yaklaştığı BESYO Hazırlık Akademisi’nde Türkiye’de bir ilke daha imza atıldı. Hazırlanan spor akademisi müfredatı ile gençlerin her alanda kendini geliştirmesinin önü açıldı.

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