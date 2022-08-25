Başakşehir’de 34 engelli BİKAM ile iş gücüne kazandırıldı

Başakşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Yönlendirme Merkezi (BİKAM) ile engelli bireylerin iş hayatında yer alması için önemli adımlar attı. 2022 yılında 34 engelli ilçe sakini iş gücüne kazandırıldı.

Başakşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyere Yönlendirme Merkezi (BİKAM), işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek istihdama destek oluyor. Her sektörde işe ihtiyacı olan ilçe sakinlerinin BİKAM’a yaptığı başvurular kayıt altına alınarak, yapabilecekleri iş statülerine göre ayrılıyor. BİKAM üzerinden iş başvurusunda bulunan engelli bireyler de iş gücüne kazandırılıyor. 2022 yılı içerişimde 34 engelli birey, çeşitli iş kollarında iş hayatına atıldı.

“Eskisinden daha güçlüyüm”

İşitme engelli Bilge Basınç ve Murat Duman ile otizmli Kerem Deli yaşadıkları süreci anlattı. Tekstil firmasında işe başlayan işitme engelli Bilge Basınç, “BİKAM aracılığı ile iş hayatına atıldım. Çalışmak, hem sosyal hayatıma hem de kişisel gelişimimde büyük katkı sağlıyor. Psikolojik olarak eskisinden çok daha güçlüyüm. Başakşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“İş gücüne destek oluyorum”

İşitme engelli Murat Duman da hiçbir engelin çalışmanın ve üretmenin önüne geçemeyeceğini belirtti. İş gücüne katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Duman, “BİKAM sayesinde kabiliyetime uygun olan bir işe yerleştirildim. Engelli olduğumuz için iş bulmakta zorlanıyorduk. Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu hizmet sayesinde hem ülkemizin hem de ailemin iş gücüne katkı sağlıyorum” şeklinde konuştu.

Türküyle teşekkür etti

Diş polikliniğinde işe başlayan otizmli Kerem Deli ise çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Hastaları kapıda karşılayan Deli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu için, Erzincan yöresine ait “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” türküsünü söyledi.