Başakşehir Yeni Medya Akademi’de mezuniyet heyecanı

Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Akademi’de ikinci dönem öğrencileri mezun oldu. 6 hafta boyunca alanında uzman kadrolardan eğitim alan 30 öğrenci, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek yeni medya akademisinde mezuniyet heyecanı yaşandı. Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim gören genç YouTuber ve radyocular eğitimlerini tamamladı. Yeni Medya Akademi öğrencilerinin sertifika töreni Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“Hayallerinizin peşinden koşun”

Gençlere hedeflerinden ve hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyin tavsiyesinde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yeni Medya Akademi bir hayal üzerine kuruldu. Biz bu hayalimizi gerçekleştirdik Yeni Medya Akademi’yi gençlerimizin kullanımına açtık. Sizlerin de hedefleri ve hayalleri için mücadele etmesi bizleri onurlandırıyor” dedi.

Kocaman bir aile olduklarına işaret olduklarına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Hiçbir zaman hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Hayallerinin peşinden koşan ve emek harcayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dileğimiz siz buradan mezun olduktan sonra kopmamanız. Biz bir aileyiz ve siz de bu ailenin bir parçasısınız. Yaptığımız etkinliklerimiz ve programlarımızla birlikte ailemizi her geçen gün büyüteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Gençliğe yatırım yapıyoruz”

Gençlerin daha fazla eğitim alması ve geleceğe hazırlanması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Gençler için mücadele edeceğiz. Gençlere karşı olan ödevlerimizi yerine getireceğiz. Bizim sadece YouTube ve Radyo Akademimiz yok. Birçok alanda gençlerimiz için yatırım yapıyoruz. Tiyatro, spor gibi alanlarda da gençleri görmek istiyorum. Bu alanları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü bu alanları kendinizi geliştirmeniz ve yeteneklerinize yetenek katmanız için kurduk. Sosyalleşmek için müthiş mecralar. Bu akademilerde heyecanınızı ve korkularınızı rahatlıkla atlatabileceksiniz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan her bir öğrencinin Yeni Medya Akademi mezuniyet sertifikası Başkan Kartoğlu tarafından verildi. Yeni Medya Akademi bünyesinde genç Youtuber adaylarına; YouTube politikaları ve kuralları, YouTube kanal açma ve kanal yönetimi, kamera, kurgu ve yeni medya alanında eğitim verildi. Türkiye’nin yeni sesleri Radyo Akademi öğrencileri ise diksiyon, kurumsal iletişim ve reklam, radyoda haber teknikleri, radyo tarihi ve podcaste, prodüksiyon teknikleri ve programı, radyo program yapımcılığı konularında duayen radyoculardan eğitim aldı.