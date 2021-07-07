Başakşehir Sıfır Atık’ta Avrupa’ya yön veriyor

Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye’ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, “Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün” projesiyle tecrübelerini Avrupa’ya aktarıyor. Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya’dan gelen proje ortaklarına yönelik eğitimlere katılan Move and Develop Vakfı temsilcisi Maciej Koziol, “Başakşehir çok temiz bir ilçe. Oldukça etkilendim, hatta büyülendiğimi söyleyebilirim” dedi.

Başakşehir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa’ya da örnek oluyor. Türkiye genelinde 256 proje arasından seçilen, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus Plus ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen “Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün” projesi kapsamında Hollanda, Polonya, İspanya, Belçika ve İtalya’dan gelen proje ortaklarına yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Proje ortaklarıyla yapılan çalışmalarda, ilçe genelinde yürütülen sıfır atık çalışmaları başta olmak üzere akıllı yer altı çöp toplama sistemi, geri dönüşüm tesisleri ve mobil uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Sıfır atık teknolojiyle harmanlanıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje ortaklarıyla bir araya geldi. Sıfır atık çalışmalarına her geçen gün yeni projeler eklediklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak, Avrupa’ya örnek olan projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Her geçen gün yeni bir proje üzerinde çalışıyor, teknolojiyi de çalışmalarımızla harmanlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Projelerin yaygınlaştırılması için çalışacağız”

İtalya Marineo Belediyesi’nden Katia Di Peri, “Başakşehir Belediyesi’nin sıfır atık projesini çok başarılı bulduk. Yapılan çalışmalar, birçok kuruma da örnek olacak projeler. Özellikle sayısal verilere baktığımızda bu işi ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz Burada öğreneceğimiz projelerin yaygınlaştırılması için, biz de kendi bölgemizde çalışma yürüteceğiz.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Başakşehir’in projelerini örnek alacağız”

Polonya Move and Develop Vakfı temsilcisi Maciej Koziol da, “Başakşehir, çok temiz bir ilçe. Oldukça etkilendim, hatta büyülendiğimi söyleyebilirim. Covid-19 salgınında bazı çevresel konular maalesef kenara itildi. Bu tarz projelerin yaygınlaştırılması bizim için oldukça değerli. Başakşehir Belediyesi’nin sıfır atık projesinde, teknolojiyi de işin içerisine kattığını gördük. Teknoloji çağında yaşadığımız bir dönemde bunu sıfır atık ile harmanlamak çok başarılı diyebilirim. Teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması toplumu da geri dönüşümde hem bilinçli olmaya hem de kullanılabilirliğini artırmaya katkı sağlıyor. Başakşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projeleri biz de örnek alacağız. Geri dönüşüm alanında bizim hayatımızı da kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Yapılan eğitimlerin ardından Deniz Çöpçüsü Şinasi Yelkenci Geri Dönüşüm Sergisi’ni gezen Başkan Kartoğlu, Avrupa ülkelerinden gelen katılımcılara sertifikalarını takdim etti.