Başakşehir Ramazana coşkuyla "merhaba" dedi

On bir ayın sultanı ramazanda ilk oruçlar tutuldu, ilk iftarlar açıldı. Başakşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı’na kurulan Ramazan Çadırı’nda bir araya gelen Başakşehirliler, iftar sonrası yapılan çeşitli etkinliklerle ramazanın gelişini coşkuyla karşıladı.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak da bilinen on bir ayın sultanı ramazanda ilk oruçlar tutulurken, Başakşehir’de ilk iftar heyecanı hep birlikte yaşandı. Başakşehir Kent Meydanı’nda buluşan ilçe sakinleri, Başakşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Çadırı’nda düzenlenen etkinliklerde ramazanın gelişini coşkuyla kutladı.

Depremzede çocuklar için kitap ve oyuncak toplandı

İftar sonrası ilk olarak çocuk etkinlikleri vardı. Şarkılar söylendi, İbiş ve Karagöz Hacivat oyunları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Kent Meydanı’na kurulan diğer çadırda ise Kitap Fuarı düzenlendi. Fuarda 50 kişiye çekilişle 100 liralık hediye çeki verildi. Ayrıca depremzede çocuklar için kurulan kitap ve oyuncak bağış noktasına Başakşehirlilerin ilgisi büyük oldu.

Umre ve Kudüs ziyareti çekilişi için başvurular alındı

İftar sonrası teravih namazına giden Başakşehirliler, namaz sonrası camilerde kurulan standa gelerek ramazan ayının sonunda gerçekleştirilecek Umre ve Kudüs ziyaretleri çekilişi için Başakşehirli uygulamasıyla başvuruda bulundu. Başakşehir’in tüm camilerinde ramazan ayı boyunca yapılacak başvuruların sonunda yapılacak çekilişle iki çifte Umre ve bir çifte Kudüs ziyareti hediye edilecek.

Başakşehir Tasavvuf Müziği Korosu muhteşem bir konser verdi

Başakşehir Tasavvuf Müziği Korosu, ilçe sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahilerin okunduğu konser gönüllere dokundu. Radyo Başakşehir klasiği Radyo Sokağı’nın ilk konuğu Doğancan Özatlı oldu. Sevilen radyocu, mikrofon başına geçerek ramazan heyecanını dinleyicilerle paylaştı.