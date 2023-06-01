Başakşehir Lıvıng Lab Girişimcilik Ekosistemi’nde hızla büyüyor

Başakşehir Belediyesi bünyesinde 10 yıl önce hayata geçirilen Başakşehir Living Lab Kuluçka Merkezi, girişimcilik ekosistemindeki büyümesini sürdürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Avrupa’nın inovasyon şehirlerinden biri olan Başakşehir’de 2023 sonuna kadar girişimcilerimizin ve startup’ların gelişmesine yönelik hızlandırma programları gerçekleştireceğiz” dedi.

Girişimcilik ekosisteminin en önemli inovasyon ve teknoloji merkezi olan Başakşehir Living Lab Kuluçka Merkezi, girişimcilik ekosistemindeki büyümesini sürdürüyor. Globalleşme odağındaki yeni dönemde, gerçekleşecek programlarla kuluçka merkezinin hedefleri de genişliyor. Yıl sonuna kadar yapılacak olan çalışmalar ve belirlenen yol haritasına ilişkin düzenlenen Başakşehir Living Lab Kuluçka Merkezi Kick-Off töreni’ne Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finansal Teknolojiler Yöneticisi Gencay Karaman, İTÜ Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ile Kastamonu Entegre Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler katıldı.

“Türkiye yüzyılında teknoloji hamlemize omuz vereceğiz”

Başakşehir Living Lab’in kapılarını sonuna kadar girişimcilik ekosistemine açıldığını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Avrupa’nın inovasyon şehirlerinden biri olan Başakşehir’imizde, 2023 sonuna kadar girişimcilerimizin ve startup’ların gelişmesine yönelik hızlandırma programları gerçekleştireceğiz. Adım attığımız Türkiye yüzyılında teknoloji hamlemize omuz vereceğiz. Bugün sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki yerel yönetimlere de örnek olan, öncü bir belediyeyiz” dedi.

“Girişimcilerin fikirleri bize güç katıyor”

Başakşehir Living Lab’de dijitalleşme yolculuğuna hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Hayatın her alanındaki teknoloji ve inovasyon çalışmalarımızla geçen yıl tarihi bir başarıya imza attık. Bu yolculuğumuzda girişimcilerimiz en büyük gücümüz. Fikirleri, çalışmaları ve projeleri gücümüze güç katıyor. El ele vereceğiz, ülkemiz ve milletimiz için büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Girişimcilerimizin yanındayız ve her zaman destek olacağız. Elimizdeki tüm imkânları seferber ederek girişimcilerimiz için yeni ufuklar açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.