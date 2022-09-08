Başakşehir Living Lab Avrupa’da Türkiye’nin gururu oldu

Başakşehir Belediyesi, 8. Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri 2022’de yarı finale yükseldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir Living Lab ile yıllardır verdiğimiz mücadelenin meyvesini alıyoruz. Başakşehir’imizi bir marka haline getiriyoruz” dedi.

Teknoloji ve inovasyonun başkenti Başakşehir, hayata geçirdiği projelerle Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesinin 2012 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Başakşehir Living Lab, çalışmalarıyla Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri (iCapital) 2022’de yarı finale yükseldi.

11 ülkeden biri Türkiye

Bu yıl 8’incisi düzenlenen iCapital’e 11 ülkeden 12 şehir katıldı. “Avrupa İnovasyon Başkenti” olmayı hedefleyen şehirlerin arasında Türkiye’yi Başakşehir temsil ediyor. Avrupa inovasyon başkenti kategorisinde yarı finale yükselen diğer şehirler ise Aix-Marsilya (Fransa), Espoo (Finlandiya), Madrid (İspanya), Valensiya (İspanya) ve Varşova (Polonya) oldu.

“10 yıllık emeğin meyvesi”

Yarı finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak yatırım yaptığımız, hizmet ve proje ürettiğimiz her alanda iddiamızı ortaya koyuyoruz. Mutluluğun şehri, yeşilin şehri, gençliğin şehri, teknolojinin şehri. Ve bu söylemlerimizin altını hizmetlerimizle, projelerimizle dolduruyoruz. 10 yıl önce başladığımız inovasyon ve teknoloji yolculuğumuzda hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini alıyoruz. Bu gurur hepimizin, bu mutluluk Başakşehirli komşularımızın” diye konuştu.

“Bir dünya markası olduk”

Başakşehir’de inovasyon ve teknoloji yolculuğunun 2012 yılında başladığını hatırlatan Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

“Bu kavramlar o yıllarda yeni yeni konuşulurken biz Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’in kapılarını açtık. 10 yılda Başakşehir Living Lab’i bir dünya markası haline getirdik. Teknoloji atölyeleri düzenledik. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitimler verdik. Geri dönüşüm buluşçu, inovasyon yarışmalarımız ile çocuk ve gençlerimizde farkındalık oluşturduk. Özellikle salgın döneminde 81 ilimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki on binlerce gencimize ulaştık.”

“Teknolojide öncüyüz”

“Yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik alanında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor son yıllarda. Dünya ve insanlık büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde de bu çalışmaların değerlendirilmesi ve uygulama alanları bulmasının hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceden hareketle hem ilçemizin teknolojik gelişimine katkı sunmak hem de ileri teknolojilerin bölgesel gelişime öncülük etmesini sağlıyoruz.”