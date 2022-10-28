Başakşehir Belediyesi’nden Avrupa’da tarihi başarı

8. Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri 2022’de yarı finale yükselen Başakşehir, Avrupa’nın marka şehirleri arasında tarihi bir başarıya ulaştı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yıllardır verdiğimiz mücadelenin meyvesini alıyoruz. Başakşehir’imizi bir marka haline getiriyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak yine bir ilke imza attık” dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de yerel yönetimlere öncü olan Başakşehir Belediyesi, Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ve 36 şehrin katıldığı Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri (iCapital) 2022’de yarı finale yükselerek Türkiye’ye bir gurur yaşatan Başakşehir Belediyesi, Avrupa’nın birçok marka şehrini geride bıraktı. Avrupa’da ilk kez final aşamasına kalma başarısı gösteren ilçe olarak tarihi bir başarıya imza atan Başakşehir Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen iCapital’de Fransa’da Aix-Marsilya, Polonya’dan Varşova, Finlandiya’dan Espoo, İspanya’dan Valensiya ve Madrid’le yarıştı. Fransa’nın Aix-Marsilya şehrinin Avrupa inovasyon başkenti olduğu yarışmada Finlandiya’dan Espoo ikinciliği, İspanya’dan Valensiya ise üçüncülüğü elde etti.

“Bu gurur hepimizin”

36 şehir arasında ilk 6’da olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yıllardır verdiğimiz mücadelenin meyvesini alıyoruz. Başakşehir’imizi bir marka haline getiriyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak yine bir ilke imza attık.Bu gurur hepimizin, bu mutluluk Başakşehirli komşularımızın” ifadelerini kullandı.

“Hayal ettik, çalıştık ve birlikte başardık”

Başakşehir’de teknoloji ve inovasyon yolculuğunun 2012 yılında başladığını hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’i 10 yılda dünya markası haline getirdik. Teknoloji atölyeleri düzenledik. Hem yüz yüze, hem de çevrimiçi eğitimler verdik. Geri dönüşüm kaşifleri, inovasyon yarışmalarımız ile çocuk ve gençlerimizde farkındalık oluşturduk. Özellikle salgın döneminde 81 ilimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki on binlerce gencimize ulaştık. Ve şimdi bu çalışmalarımızı Avrupa’da da duyurarak dereceyle onurlandırdık. Hayal ettik, çalıştık ve birlikte başardık” şeklinde konuştu.