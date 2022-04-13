Başakşehir Belediyesi ve TürkMedya gençler için iş birliği yaptı

Başakşehir’in “5 yıldızlı” akademisi Yeni Medya Akademi’de yeni bir dönem başladı. Başakşehir Belediyesi ve medya sektörünün köklü şirketlerinden TürkMedya arasında imzalanan protokol ile akademi kursiyerleri, eğitimlerinin ardından TürkMedya bünyesinde stajyer olarak çalışma imkânına kavuştu.

Gençlik yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek yeni medya akademisine yeni bir boyut kazandırdı. Bünyesindeki Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu ile gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Yeni Medya Akademi’de yeni bir dönem başladı.

İş birliği protokolü imzalandı

Akademi bünyesindeki eğitimlere katılan gençlerin medya sektörüne kazandırılması için Başakşehir Belediyesi ile medya sektörünün köklü şirketlerinden TürkMedya arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere yeni fırsatlar ve iş kapıları açmak için çalıştıklarını söyledi.

Sahanın tecrübesiyle pişecekler

Başakşehir Yeni Medya Akademi’ye yeni bir boyut kazandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Yaptığımız yolların yanına açtığımız yolları da ekliyoruz ve 5 yıldızlı akademilerimizdeki kursiyerlerimize TürkMedya bünyesinde 3 ay staj imkanı sunuyoruz. Sahanın tecrübesiyle pişecek gençlerimiz, hem deneyim kazanacak, hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Hem staj yapacaklar hem maaş alacaklar

Protokol ile Başakşehir Yeni Medya Akademi bünyesindeki akademilerden mezun olan kursiyerlerin tamamı, TürkMedya bünyesindeki Akşam, Güneş, Star, 24 TV, TV 360, tv4, Platin, Alem FM ve Lig Radyo’da staj yapma imkânına sahip oldu. Kursiyerler, TürkMedya bünyesindeki medya kuruluşlarında 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapacak. Sektördeki havayı teneffüs edecek kursiyerler, aynı zamanda maaş da alacak.