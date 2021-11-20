Başakşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı

Başakşehir Millet Kıraathanesi, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Yetkin” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarını almaya hak kazandı. Başakşehir Belediyesi, kütüphanecilik alanında Türkiye’de bu sertifikaları alan ilk belediye oldu.

Hayata geçirdiği birçok projeyle adından söz ettiren ve yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, bir ilki daha başardı. Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından içerdiği koleksiyon, üye sayısı, Covid-19 önlemleri ve fiziki yapı alanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlerdimeler sonucunda, “Yetkin” ve “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarını aldı. Başakşehir Belediyesi, kütüphanecilik alanında Türkiye’de bu sertifikaları alan belediye olarak yine bir ilke imza attı.

Bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu sertifikaları alan ilk belediye kütüphanesi olmamız bizi bir hayli mutlu etti. İlçemizin bilgi hazinesi Başakşehir Millet Kıraathanemizdeki koleksiyon sayımız, yönetimsel yeterliliğimiz, veri politikaları güvenliğimiz, engelsiz kütüphane hizmetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın Covid-19 salgın yönetimi kapsamında almış olduğumuz önlemlerimiz, bize bu başarının kapılarını açtı. Bu hazineyi hala keşfetmemiş komşularımız varsa, mutlaka Başakşehir Millet Kıraathanemizi ziyaret etmelisiniz” diye konuştu.

Başakşehirlilerin yanı sıra çevre ilçelerden de binlerce kitapseverin misafir olduğu Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin 35 bini aşkın üyesi bulunuyor. 115 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, bugüne kadar 101 bin ödünç kitabın verildiği ödünç kitap hizmeti de veriliyor.