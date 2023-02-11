Başakşehir Afet Destek Merkezi’nde yaralar sarılıyor

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri ile yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Başakşehir Belediyesi, ilçedeki akrabalarının yanına gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Başakşehir Afet Destek Merkezi oluşturdu.

Son yüzyılın en büyük kara depremleriyle sarsılan Türkiye, büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği göstererek tek yürek oldu ve felaketin yaralarını sarıyor. Depremin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY) ekibini ve çeşitli iş makinelerini bölgeye gönderdi.

100 yardım tırı bölgeye gönderildi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin ise yaralandığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Başakşehirliler de adeta seferberlik başlattı. Yediden yetmişe binlerce ilçe sakini, bölgede ihtiyaç duyulan acil yardım malzemeleri için Başakşehir Belediyesi’nin toplama merkezlerinde gece geç saatlere kadar çalıştı. Bugüne kadar kıyafetten ısıtıcıya, bebek bezi ve mamadan hijyen malzemelerine kadar her türlü ihtiyaç malzemesiyle hazırlanan 100 yardım tırı bölgeye ulaştırıldı.

Her şey depremzedeler için

Başakşehir Belediyesi, son olarak ilçedeki akrabalarının yanına gelen depremzedeler için Kayaşehir 10. Bölge’deki Gençlik Oyunları Tanıtım Ofisi’ni Başakşehir Afet Destek Merkezi’ne dönüştürdü. Başakşehir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan merkezde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüreğimiz dağlandı. Depremin ilk anından itibaren BAŞAKAY kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine yönlendirdik. Gerekli ihtiyaçların belirlenmesi üzerine Başakşehirli komşularımızla birlikte 10 ilimiz için tek yürek olduk” dedi.

“İhtiyaçlarını karşılayacak ürünler bu merkezde”

Başakşehir’deki üç yardım toplama alanında çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Kartoğlu, “İstanbul’a gelen depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Kayaşehir 10. Bölge’de bulunan Gençlik Oyunları Tanıtım Ofisimizi Başakşehir’imize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için Başakşehir Afet Destek Merkezi’ne dönüştürdük. Burada giyecekten hijyen malzemelerine kadar ilk etapta ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri gelip alabilirler” ifadelerini kullandı.