BAŞAK Projesi’ne yoğun ilgi

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan Başkent Ankara Köy Evleri Projesi (BAŞAK Projesi) yoğun ilgi görüyor. Mahallelerine ya da kırsal alanlara ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler için hiçbir ücret ödemeden 11 tipteki ev modelinden birini seçebiliyor. Maliyetleri azalan ve tasarruf sağlayan vatandaşlara başvuru kapsamında yapı projeleri teslim edilmeye başlandı.

Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BAŞAK Projesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Mahallelerine ya da kırsal alanlara belirlenen 11 tipteki evi yaptırmak isteyen ve projeye başvuru yapan vatandaşlara yapı projeleri teslim edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesine zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret ödemeyen vatandaşlar BAŞAK Projesi’nden yararlanmak için sıraya girdi. Köyden kente göçü tersine çevirmek ve kırsal yerleşim alanlarında yerleşimi teşvik etmek amacıyla Türkiye’de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan BAŞAK Projesi ile yöreye özgü mimarinin korunması ve devam ettirilmesi de hedefleniyor.

Nüfusu 5 binin altında olan 903 mahalle yararlanabilecek

Projeden Ankara genelinde nüfusu 5 bin kişinin altında olan 903 mahallede bulunan vatandaşların faydalanabileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürü Erinç Üçkardeşler, şu bilgileri verdi:

“Ankara’nın plan kararlarında bazı hedeflerimiz var. Kırsal bölgelerde tarımın teşvik edilmesi, tarımda istihdamın artırılması ve ters göç dediğimiz kentten köye göçün temin edilmesi. Temel hedefimiz bu projeler üzerinden vatandaşlarımızın kırsal içerikli yerleşim alanları içerisinde yapı yapmaları için kolaylık sağlamaktı. Mevzuat hükümlerini belediye meclis kararına bağladıktan sonra kırsal nitelikli yerleşim alanlarını tespit ettik. İlçe belediyelerin de katkılarıyla da süreci devam ettiriyoruz.”

Köyden kente göçü tersine çevirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projenin detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğü Mimarlarından Ekin Ceren Akbaş Örs ise, “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi, Ankara’daki köy evlerinin eski dokusunu tekrar canlandırmak ve kente göçü tersine çevirip kentlerden köye dönmek isteyen vatandaşlarımız için çok avantajlı bir proje. Yapım aşamasına kadar tüm proje masraflarından vatandaşlar muaf tutuluyor. Aynı zamanda ilçe belediyelerimizce alınan bazı masraflardan muafiyet sağlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Başvuran vatandaşlar son derece memnun kalıyorlar. Talep edebilecekleri 11 farklı proje tipi var. Vatandaşlarımızın kendi istekleri doğrultusunda iç mekanlarda cüzi ölçülerde değişiklik yapabiliyoruz” dedi.