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Başak Cengiz'in adı üniversitede yaşayacak
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genel 23.11.2021, 02:20 23.11.2021, 09:45
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine,2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 ‘uncu maddesi gereğince karar verildi.