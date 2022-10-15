Bartın’daki acı haberin ardından Esenyurt’taki konserler iptal edildi

Esenyurt Belediyesi, Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde düzenleyeceği konserleri, Bartın Amasra’dan gelen acı haberin ardından erteledi.

Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek konserler, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama nedeniyle ileri tarihlere ertelendi. 8-17 Ekim 2022 tarihleri arasında birlik, beraberlik ve farklı kültürlerin kaynaşması amacı ile ilçede düzenlenen konserlerin iptal edildiğini duyuran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyor, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz” dedi.