Bartın’da nişan merasimi sonrası köy karantinaya alındı
BARTIN'IN ULUS İLÇESİNE BAĞLI AŞAĞIKÖY KÖYÜNDE NİŞAN TÖRENİ MERASİMİ SONRASI YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKALARININ GÖRÜLMESİ ÜZERİNE UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ DOĞRULTUSUNDA KÖYÜN KARANTİNA ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni merasimi sonrası yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda köyün karantina altına alınmasına karar verildi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde yaşandı. Köyde bir çiftin nişan töreni düzenlendi. Tören sonrası yeni tip Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı. Gece yarısı yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni sonrası Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayısının katlanarak artması, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 05.08.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle Aşağıköy köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:58
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|21:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25