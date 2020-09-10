Bartın’da maske takmayana uyarı yapılmadan ceza kesilecek
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAKLANDIĞI İLK İLLERDEN BİRİ OLAN BARTIN’DA MASKE KURALINI İHLAL EDEN VATANDAŞLARA UYARI YAPILMADAN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK. EVDE KARANTİNA TEDBİRLERİNE UYMAYAN KİŞİLERİN YURTLARDAKİ TECRİT UYGULAMASI BOYUNCA KONAKLAMA, YEME-İÇME BAŞTA OLMAK ÜZERE HİJYEN MASRAFLARI İSE KENDİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK.
Korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı ilk illerden biri olan Bartın’da maske kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacak. Evde karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yurtlardaki tecrit uygulaması boyunca konaklama, yeme-içme başta olmak üzere hijyen masrafları ise kendilerinden tahsil edilecek.
Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için bir dizi tedbirin hayata geçtiği Bartın’da 11 Mayıs tarihinden itibaren maskesiz olarak
kent genelinde sokağa çıkmak İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta İl Valilerine verilen yetkilere dayanarak yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.
Kararla birlikte kent genelinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde maske takmayan vatandaşlar öncelikli olarak uyarılırken bu uyarılara karşın maske takmayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyordu.
"Maske takmayana uyarısız ceza kesilecek"
Bartın Valisi Sinan Güner ülke genelinde ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile gerçekleştirilen Koranavirüs denetimlerinde açıklamalarda bulunarak, “Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Vatandaşımızdan bu 3 kurala uymalarını istiyoruz. Bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Aksi halde bunu bitiremeyiz” dedi.
"Konaklama, yemek ve hijyen masrafları tahsil edilecek"
Denetimlerin İl genelinde sürdüğünü de kaydeden Vali Güner, “İl merkezinden ilçelere, beldelere ve köylerimize kadar denetim ekipleri oluşturularak maske, sosyal mesafe ve toplumsal izole kurallarının uygulanmasına yönelik çalışmalar devam edecek. Bugün yapacağımız İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, caydırıcılık olması açısından yaklaşık bir ay önce başlatılan ve evde karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yurtta tecrit uygulamasında bundan sonra konaklama, yeme-içme ve hijyen masrafları kendilerinden tahsil edilecektir" ifadelerini kullandı.
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