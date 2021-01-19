Bartın’da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Bartın’da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken sokak lambaları ve bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın’da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 60 santimetreye yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde -3 dereceye kadar düştü. Binaların çatılarında ve sokak lambalarında boyları 30 santimetreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Araçların karlı yollarda güçlükle ilerlediği Bartın’da belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Kapalı olan köy yolları için İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu 200 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.