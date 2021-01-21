Bartın’da kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Bartın’da 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezindeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Çocuklar ve gençler kızaklar, naylonlar ve deniz simidi ile kayarak karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Bartın’da çocukları çocuklar sokaklara çıkarak karın keyfini çıkardı. Kırtepe Mahallesi’ndeki yamaçta bir araya gelen çocuklar ve gençler kızaklar, naylonlar ve deniz simidi ile kayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların ve gençlerin karda kaymaları esnasında küçük kazalarda yaşandı.

Karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar mutlu olduklarını ifade ederken kayarak karın tadını çıkardıklarını söyleyen gençler ise, “Çok mutluyuz. Kayarak karın keyfini çıkarıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Yılda bir kere geliyor zaten bu fırsat. Bizde onu güzelce değerlendiriyoruz” dedi.