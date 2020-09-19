Bartın’da 20 araç trafikten men edildi, aranan 8 araç yakalandı
BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLERCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 20 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN ARANAN 8 ARAÇ İSE YAKALANDI. 6.706 ŞAHIS VE SÜRÜCÜNÜN SORGULANDIĞI DENETİMLERDE 84 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İSE 63 BİN 96 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 araç trafikten men edilirken aranan 8 araç ise yakalandı. 6 bin 706 şahıs ve sürücünün sorgulandığı denetimlerde 84 araç sürücüsüne ise 63 bin 96 TL cezai işlem uygulandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce İl genelinde trafik denetimleri devam ediyor. Tarım işçisi ve personel servis araç denetimi, tarımsal ve zirai araç ile traktör denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araç denetimi uygulamalarının yanı sıra emniyet kemeri, hız/radar ve cep telefonu kullanımı denetimlerinde Eylül ayı içerisinde 6 bin 706 şahıs ve sürücü sorgulandı.
Yapılan sorgulamalar ve denetimler sonucu 84 araç sürücüsüne 63 bin 96 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 20 araç trafikten men edildi, 7 araç sürücüsünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve aranan 8 araç yakalandı.
Ana yollar ve tali yol ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilen genel ve özel denetimlerin İl genelinde aralıksız olarak devam edeceği duyuruldu.
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:42
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Trabzonspor
|2
|1
|13. Gençlerbirliği
|2
|1
|14. Malatyaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|2
|1
|16. Çaykur Rizespor
|1
|0
|17. Ankaragücü
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|1
|0
|20. Sivasspor
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|2
|4
|2. Adanaspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Balıkesirspor
|2
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Bursaspor
|2
|3
|9. Altınordu
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|12. Altay
|1
|1
|13. Samsunspor
|1
|1
|14. Eskişehirspor
|2
|1
|15. Boluspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|1
|3
|3. Leicester City
|1
|3
|4. Chelsea
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Wolverhampton
|1
|3
|7. Liverpool
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Aston Villa
|0
|0
|11. Burnley
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Valencia
|1
|3
|3. Granada
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Huesca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Real Valladolid
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|2
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0