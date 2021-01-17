Bartın Valisi Güner: "Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Havadan devam edeceğiz"

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın açıklarında batan gemiyle ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Sinan Güner, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Grup komutanlığımıza bağlı bot bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş. Bu zor şartlarda kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir. Gemi yük gemisi Palau bandıralı. 12 mürettebatı var. Zor hava şartları, kötü hava şartları nedeniyle Bartın limanına sığınmış. 46 yaşında 114 metre uzunluğunda 14 metre eninde. Maalesef gemi 12.20 sıralarında ikiye bölünmek suretiyle kötü hava şartları nedeniyle batmış. Biz bunu haber alır almaz karadan ve denizden tüm imkanları seferber ettik. Bizim için en büyük engel bir kar fırtınası ve denizde de mendireğin boyunu aşan bir dalga var. Bu dalga ve kötü hava şartlarına rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı büyük özveri gösterdi. 6 mürettebatı sağ olarak bu bota aldık. Diğer 6 mürettebattan ikisini maalesef cesedi denizde görülmekle birlikte bot yanaşamadı. Diğer dört mürettebatın da görgü tanıklarına göre kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz şekilde ihbarı var. Bunlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Karayolu ile ulaşmak imkansız. Dalgıç ekibimiz özel bir deniz altı kurtarma ekibimiz var. Buraya dalmak suretiyle ulaşmaya çalışıyor. Değerlendirmemiz 6 sağ, 6 vefat şeklinde. Ama henüz çalışmalar sonlanmadı. Sonuçlanmadığı için de bu konuda kesin bir yargıya varamayacağız. 6’sı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri Samsun’dan hareket etti. Sinop’tan aktarmayla devam edecek. Deniz üzerinde uçuş yapabilirse onun çeşitli kurtarma yöntemleri var. Onlar denenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Fatih Gemisi yolda. Onun bir katkısı olabilirse devam edecek. Son durumumuz böyle. Deniz şartları çok zor. Dalganın boyu, şu botun boyundan yüksekti. Gerçekten sahil güvenlik komutanlığı ve İçişleri Bakanımızla irtibattaydık. Gemi hareket halinde değil. Sığınmış. Denizcilik terimleri, kavramları bu gemiyle alakalı çok teknik bir bilgi veremem ama kötü hava şartlarından dolayı olduğu yerde batıyor. İnkum açıklarında. Denizdeki arama kurtarma çalışmalarına son verdik. Herhangi bir deniz aracının çalışma ihtimali kalmadı. Biraz önce bottaki personeli ziyaret ettim. Hipotermi nedeniyle parmağında bir yaralanma, incinme olan personelimiz var."