Bartın-Karabük karayolu yoğun kar yağışı altında

Karabük-Bartın karayolu Karadeniz bağlantı yolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük-Gerede Karadeniz bağlantı yolu mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Karabük-Bartın karayolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kara yolları ekipleri de tuzlama çalışmaları yapıyor. Oluşturulan güvenlik noktalarında denetim yapan polis ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bolu- Ankara otobanı Cankurtaran mevkisinde yağıştan dolayı maddi hasar meydana geldi.