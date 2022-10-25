“Barlar sokağının ivedi bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz”

KOCAELİ (İHA) – Son günlerde yaşanan olaylar ile gündeme gelen ve eğlence mekanlarının yer aldığı bölge ile ilgili tepkiler sürüyor. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, “Esnaf ve yetkililer ile birlikte bu huzursuzluk ortamının İzmitimizin çarşısından ivedi bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Son günlerde yaşanan olaylar ile gündeme gelen ve ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen bölgeyle ilgili Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, önemli açıklamalarda bulundu. Bölgenin yıllardır, bir çok insanın ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğunu hatırlatan Şengil, “Oluşturduğu huzursuzluk ortamı sebebiyle, ‘mutlu şehir Kocaeli’ imajına yakışmayan Barlar Sokağı mevkiisinin bir düzenlemeyle önce güvenliği sağlanmalı, daha sonra mağduriyet ve hak kayıpları olmadan kontrollü bir şekilde başka bir yere taşınmalıdır. Gencecik canların ölümüyle neticelenen olaylara kayıtsız kalamayız. Devletimizin teminatı emniyet güçlerimizin, barlar sokağı diye anılan mevkiiye çok daha fazla hassasiyet gösterip, bu tür can kayıpları yaşanmaması için tam manada kontrolü elinde tutması gerekmektedir. Esnaf ve yetkililer ile birlikte bu huzursuzluk ortamının İzmitimizin çarşısından ivedi bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta, yine bölgede cinayet işlenmiş, ardından ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı denetim gerçekleştirmişti.