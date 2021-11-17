banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda İHA’ya ödül

Yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 22.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. “İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı (İHA)’ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri’nin "Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

Genel 17.11.2021, 14:14
Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda İHA’ya ödül

Yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 22.’sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. “İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı (İHA)’ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri’nin "Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 22. kez Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması düzenledi. Kentte görev yapan ve yarışmaya katılan gazetecilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışmasının Seçici Kurulu; Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın, gazeteci–yazar Faruk Bildirici, Deniz Zeyrek, Barış Pehlivan ve Gazeteci Erdal İzgi’nin katılımıyla toplandı.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in yaptığı değerlendirme toplantısında; Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.

Haber Fotoğrafı Dalında jüri, birinciliğe, İzmir Kent TV haberinde ise Hande Mumcu Özendirme Ödülüne değer eser bulamadı.

İHA’ya birincilik ödülü

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“İzmir Kent Haberi” dalında Dokuz Eylül Gazetesi’nden Sinan Keskin’in "Şehir Hastanesi mi şehir efsanesi mi?" haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Posta Gazetesi’nde yayımlanan “Bu aşka aşı gerek” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Zehra Özdilek’in “Kuzu bombası” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi’nden Mehmet Kızmaz’ın “Petrol hırsızlığından parke taşı ihalesine” haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı (İHA)’ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri’nin "Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

“Haber Fotoğrafı” dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü “Batman’da açıklama yapmak isteyenlere polisten müdahale” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Anka Haber Ajansı’ndan Metin Yoksu kazandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6