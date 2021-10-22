Barış Pınarı Harekatı'nın sağladığı güven ortamı bölge halkının yüzünü güldürüyor

TEL ABYAD (AA) - Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüne karşı Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmesinin üzerinden 2 yıl geçti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatın ilk gününün sonunda Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaparken, harekatın ikinci günü muhaliflerin oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO) öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi. Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

22 Ekim 2019'da tamamlanan harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Ticari hayat canlandı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sağlanan güven ve istikrar ortamı her iki ilçeyi savaş ortamından uzaklaştırdı.

Rasulayn ve Tel Abyad'dan Türkiye'ye açılan gümrük kapılarındaki ticari hareketlenme bölgenin kalkınmasında önemli rol oynuyor.

Şanlıurfa Valiliğinin gerek Suriye gerekse Türk vatandaşlarına açtığı ticari izinler sayesinde bölgedeki ekonomi çarkları dönmeye başladı.

"İyi bir yaşam sürdürmekteyim"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ı işgali sırasında yerinden edilen Muhammed Halit, AA muhabirine, ilçenin özgürlüğe kavuşmasıyla yeniden döndüğünü söyledi.

Şanlıurfa Valiliğinin verdiği ticari izinler sayesinde ilçeye giriş-çıkış yapabildiğini belirten Halit, "Her gün giriş çıkış yapmaktayım. Kardeşim 6 yıl oldu öleli. Bu fırsat sayesinde Tel Abyad'daki kardeşimin mezarını ziyaret ettim." dedi.

Operasyon sonrası Tel Abyad'dan evlendiğini ifade eden Halit, "Bir kız çocuğum oldu. Bunların hepsi bölgenin terörden kurtuluşunun sayesinde gerçekleşti. İyi bir yaşam sürdürmekteyim." diye konuştu.

"Aileme, sevdiklerime ve dükkanıma tekrar kavuştum"

YPG/PKK'nın mağdur ettiği sivillerden Osman Ali, ilçenin teröristlerce işgali sırasında Tel Abyad'dan 6 yıl uzak yaşadığını anlattı.

İlçenin terörden arınmasıyla süt ürünleri dükkanını açtığını aktaran Ali, "Aileme, sevdiklerime ve dükkanıma tekrar kavuştum. Burada evlendim. Babamın kapalı dükkanını tekrar açtım." ifadelerini kullandı.

Ali, süt ürünleri dükkanını açtıktan sonra ilçedeki besicilerden aldığı yoğurt, süt ve peyniri satmaya başladığını, işlerinin iyi olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye teşekkür

Tel Abyad ilçesinde hamam, kafeterya ve lokanta işleten Ebu Bilal, ayrıca yaz mevsimine hazır olacak bir yüzme havuzu projesi olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde proje hayata geçirme konusunda kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ebu Bilal, "Güven ve istikrar ortamını hissettiğim için bölgede yatırım yapmaya karar verdim. Bize bu çalışma ortamını sağlayan Türk güvenlik güçleri ile Suriye Milli Ordusu teşkilatlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Ebu Bilal, geçen iki yılda görüştüğü bütün yatırımcılarla karşılaştıkları en büyük engelin elektrik sıkıntısı olduğunu, sorunun giderilmesiyle her şeyin daha kolay ve ekonomik hale geldiğini aktardı.

"Bölgedeki yatırımcılar bir yarış içinde"

Yatırımcılar olarak Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini terörden arındıran Türkiye hükümetine borçlu olduklarını ifade eden Ebu Bilal, uluslararası topluma "11 yıldır süren savaşa rağmen dimdik buradayız, yaşıyoruz" mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Ebu Bilal, "Bölgedeki yatırımcılar bir yarış içinde. Her geçen gün ilçede alışılmamış güzel şeyler gözlemliyoruz. Geçen yıla kıyasla bu yıl insanlar daha neşeli ve mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Tel Abyad Gümrük Kapısı Müdür Yardımcısı İsmail Şemme de ilçede kamu hizmet binaları ve altyapıların çoğalmasıyla ticaretin daha güçlü olacağına işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı tarihten bu yana binlerce sivilin gönüllü geri dönüş yaptığını bildiren Şemma, 23 bin 500'den fazla kişinin bayram ziyareti kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine giriş yaptığına dikkati çekti.