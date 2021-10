Barış Pınarı Harekatının ikinci yıldönümünde şehitler anıldı

Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümü münasebetiyle Telabyad’da şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Türkiye’nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak, terör saldırılarına karşı güvenli bir alan oluşturarak Suriyelilerin ülkelerinde yaşamalarını temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019 günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümü münasebetiyle Telabyad’da şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgerenal Yılmaz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah, bölgede görevli askeri yetkililer ve Suriye halkı katıldı. Ömer Bin Hattab Camisinde gerçekleşen programda, Telabyad Müftülüğü koordinesinde eğitim verilen Kur’an kurslarında dereceye giren çocuklara başarı belgesi ve bisiklet hediye edildi.

Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren yetkililer, bölgede terör örgütlerinin işgaline son verilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması için gerçekleştirilen harekatta şehit düşenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Barış Pınarı Harekatı ile Telabyad’ın terör örgütlerinden temizlendiğini, tahrip edilen altyapının onarıldığını, işyerlerinin yeniden açıldığını ve ticari faaliyetlerin başladığını kaydeden Vali Erin, “Tüm okulların faaliyet gösterdiği, tüm çocukların eğitim öğretime devam ettiği, hastanenin onarılarak hizmete sunulduğu bir gündeyiz. Tüm yollar, içme suyu, kanalizasyon, elektrik hizmetlerinin de getirildiği, Telabyad halkının huzur ve güven içinde yaşadığı bir ortam var bugün. Bunun için emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Büyük bir fedakarlık ve hizmet anlayışıyla burada görev yapılıyor” dedi.

Telabyad Müftülüğü koordinesinde Kur’an kurslarına devam ederek Kur’an-ı Kerim’i hatmeden ve hafızlık çalışmalarına başlayan 200 çocuğu da tebrik eden Vali Erin, “İnsanların dininden uzaklaştırılmaya çalışıldığı dönemde, 10 bin kadar çocuk normal eğitim öğretimin yanında bir de camilerde oluşturulan Kur’an halkalarında dinlerini ve Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği bir Telabyad var şu anda” şeklinde konuştu.

Telabyad’da iki yıl önce ile kıyaslanamayacak kadar her alanda önemli mesafe kat edildiğini ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeye cezbeder hale geldiğini belirten Vali Erin, “Buradaki kardeşlerimize yardımcı olmaya, yol göstermeye devam edeceğiz. Bir taraftan da Şanlıurfa’da on yıla yakındır misafir ettiğimiz 450 bine yakın Suriyeli kardeşimiz var. Suriye’deki savaşın, karmaşanın, ölümlerin son bulması, onların da bir an önce evlerine, barklarına, topraklarına selametle dönebileceği bir ortamın oluşması için, bu yıl dönümünde ve Cuma gününde Cenab-ı Allah’a dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Telabyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ise, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin ikinci yıl dönümünü huzur ve güven içerisinde kutladıkları için Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi.