Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar aşılandı

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak, bazı alanlarda 30 yılı aşkın zamandır görmedikleri kamu hizmetlerine Türkiye sayesinde yeniden kavuşan Resulayn ve Telabyad’da çocuklara yönelik oral çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücünün organize ettiği aşı kampanyası, ACU Derneği, Telabyad ve Resulayn Sağlık Müdürlükleri ile Yerel Meclis Sağlık Temsilcilerinin işbirliğinde devam ediyor. Bölgede 8’i sabit, 90’ı gezici olmak üzere 196 kişilik ekiple başlatılan aşı kampanyası, 24-29 Ekim 2020 tarihleri arasında devam edecek. Barış Pınarı bölgesinde tahmini 43 bin 700 çocuğa ulaşılması hedeflenen aşı kampanyasında, Resulayn’da ilçe merkezi ve 216 köyde, Telabyad’da da ilçe merkezi ile 360 köyün tamamındaki çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Resulayn Rutin Aşı Merkezinde sabit olarak ve gezici ekiplerle bölgedeki 216 köyün tamamında aşılama çalışmalarını başlattıklarını belirten Resulayn Mahalli Meclisi Sağlık Hizmetleri Temsilcisi Abdullah El Osman, bölge insanına destek ve katkılarından dolayı Türkiye’ye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve halkın sağlığı için seferber olan sağlık çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.