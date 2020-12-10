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Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik’ten yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım malzemesi dağıtarak, yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yaptı.

Genel 10.12.2020, 15:29
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Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik’ten yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardım malzemesi dağıtarak, yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli, terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Tel Abyad’da kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçiklerimiz, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıttı. Ayrıca Tel Abyad’da yaşayan yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yapıldı” denildi.
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